Посадовицю міграційної служби у Львові, яка погоріла на хабарі, взяли під варту

Керівницю одного із відділів міграційної служби у Львові, яка погоріла на систематичному хабарництві за виготовлення закордонних паспортів, взяли під варту. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, службовиця організувала систематичне вимагання хабарів за швидке виготовлення паспортів та безперешкодний виїзд за кордон.

Жінку затримали після одержання чергової суми у розмірі 3 000 грн. Загалом посадовиця отримала 8 000 гривень.

Реклама партнерів

Суд обрав фігурантці справи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 68 тис грн.

Зауважимо, раніше у головному управлінні державної міграційної служби у Львівській області повідомили Львівському порталу, що затримання посадовиці, ймовірно, може бути провокацією і вину чиновниці повинен довести суд.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.