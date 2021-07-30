На Львівщині за гарячими слідами спіймали автокрадія

Правоохоронці за дві години спіймали крадія, який у Львівському районі поцупив автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у четвер ввечері, 29 липня, в одному зі сіл Львівського району. Орієнтовно о 22:00 год. у поліцію звернувся 29-річний місцевий мешканець і заявив, що невідомі поцупили його автомобіль Ford Sierra, запаркований на узбіччі проїжджої частини.

Орієнтування на транспортний засіб були надіслані у всі територіальні підрозділи поліції Львівщини.

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На те, аби спіймати автокрадія, правоохоронцям знадобилось дві години. Так, вже орієнтовно опівночі поцуплену машину виявили на трасі Львів – Тернопіль поблизу Золочева.

Викрадене авто помітив заступник начальника відділу реагування патрульної поліції Золочівського районного відділу поліції Ігор Андрущак, тож почав його переслідування. Невдовзі транспортний засіб зупинили, за його кермом перебував 22-річний житель Тернопільщини.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той же термін.

Автокрадія затримали. Наразі триває слідство.

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