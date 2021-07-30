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Італія відкриває свої кордони для українців

Вероніка Рой

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Вже з 31 липня Італія відновлює безвіз для українців, згідно з рекомендацією Ради ЄС. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, вже 31 липня українці зможуть знову подорожувати до Італії по безвізу. Проте, приїхавши туди, потрібно 5 днів відсидіти на самоізоляції.

«Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Є нюанс: 5 днів самоізоляції по прибуттю. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії», – написав Дмитро Кулеба.

Зазначимо, вже 14 країн в Європейському Союзі відкрили кордони для всіх типів подорожей українців.

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Львівський портал раніше писав, що необхідно знати, їдучи у 2021 році за кордон. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Також через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язані відправитись на самоізоляцію чи обсервацію.

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