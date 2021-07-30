Біля Львова під колесами авто загинув 28-річний пішохід

Ввечері 29 липня на трасі Львів-Самбір біля Львова водій автомобіля Nissan Primastar насмерть збив 28-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась близько 22:10 год. в селі Підгайці на трасі Самбір Львів.

Водій автомобіля Nissan Primastar збив 28-річного мешканця Самбірщини. Від отрманих травм пішохід помер на місці аварії.

Водієм виявився 46-річний мешканець села Березень Львівського району.

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Зараз встановлюються обставини події.

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