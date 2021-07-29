У Львові на хабарі зловили посадовицю міграційної служби. Оновлено

Керівницю одного із відділів міграційної служби у Львові викрили на систематичному хабарництві за виготовлення закордонних паспортів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, службовиця організувала систематичне вимагання хабарів за прискорення та безперешкодне виготовлення паспортів для виїзду за кордон.

Жінку затримали після одержання чергової суми неправомірної вигоди у розмірі 3 000 грн. Загалом посадовиця отримала 8 000 гривень.

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Наразі тривають слідчі дії, вирішуються питання щодо повідомлення затриманій про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення її від займаної посади.

Також правоохоронці перевіряють ймовірність причетності до злочину керівництва головного управління міграційної служби у Львівській області.

Водночас у головному управлінні державної міграційної служби у Львівській області повідомили Львівському порталу, що затримання посадовиці, ймовірно, може бути провокацією і вину чиновниці повинен довести суд.

«Звісно, факт не є приємним і ми на постійній основі боремося із корупцією. Не виключаємо, що це можлива провокація. Але в такій ситуації вирішальне слово тільки за правоохоронними органами», – заявили в міграційній службі.

Також у відомстві нагадали, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Зазначимо, що вимагання та одержання хабара (ч. 3 ст. 368 КК України) карається позбавленням волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

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