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На Львівщині затримали контрабанду бурштину

Ольга Денисяка

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28 липня через пункт пропуску «Грушів-Будомєж» на Львівщині 56-річний чоловік намагався незаконно вивезти з України до Польщі 13 кг бурштину. Про це Львівському порталу повідомили в прессслужбі Львівської митниці ДФС.

У повідомленні йдеться, що чоловік їхав автомобілем Volkswagen до Польщі і обрав для перетину кордону смугу руху «зелений коридор». Тим самим 56-річний мешканець Волині засвідчив, що не має товарів, на переміщення яких встановлено заборони чи обмеження.

Однак, під час огляду автомобіля у  митників виникла підозра, що там можуть бути приховані товари.

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Транспорт вирішили перевірити детальніше і в конструктивних порожнинах авто знайшли необроблене каміння різної форми жовто-коричневого кольору, вагою понад 13 кг.

У пресслужбі митниці ціну бурштину наразі не вказують. Однак зазначають, що в чоловіка вилучили авто та каміння і загальна сума конфіскованого становить 200 тисяч гривень.

За цим фактом працівники митниці склали протокол за ч.1 ст.483 Митного кодексу України. (Переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).

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