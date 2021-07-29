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На Львівщині підприємці можуть виграти до 100 тис. грн на власну справу. Як це зробити

Дарина Романишин

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Підприємців Львівщини запрошують до участі в конкурсі стартап-проєктів для початківців, де можна отримати до 100 тис. грн на реалізацію свого проєкту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Щоб податися на конкурс, потрібно мати інноваційну ідею, на основі якої буде розвиватися новий продукт, і при реалізації якої компанія швидко зросте. Також важливим моментом є брак фінансів для втілення ідеї.

Безповоротна фінансова допомога на реалізацію стартап-проєкту надається в розмірі не більше 100 тис гривень.

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Вимоги до суб’єктів, які можуть отримати безповоротну фінансову допомогу на реалізацію стартап-проєкту:

  • є зареєстрованою фізичною особою-підприємцем у Львівській області не більше 3 років, а також громадяни України віком від 18 років, зареєстровані у Львівській області та/або які мають намір розпочати і вести підприємницьку діяльність;
  • без заборгованості із виплати заробітної плати та сплати податків;
  • конкурсанти-переможці, що на момент оголошення результатів Конкурсу не є зареєстрованими як фізичні особи-підприємці, зобов’язані провести відповідну реєстрацію для отримання коштів;
  • переможець конкурсу зобов’язується реалізувати стартап-проєкт у Львівській області, на який отримав фінансову підтримку, не пізніше ніж за 6 місяців з моменту її отримання.

Документи, які потрібні для участі у конкурсі:

  • Стартап-проєкт згідно і формою (додаток 1). Загальний обсяг стартап-проєкту розвитку соціального бізнесу не повинен перевищувати 7 сторінок;
  • декларація доброчесності учасника (додаток 2);
  • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) для фізичних осіб підприємців;
  • довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів для фізичних осіб підприємців.

Відповідні документи учасникам конкурсу необхідно подати до 16 серпня у департамент економічної політики обласної державної адміністрації за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 419.

Детальну інформацію також можна отримати за телефоном: 299-92-79.

Департамент економічної політики ЛОДА у межах реалізації Програми підвищення започаткував цей конкурс. Метою проєкту є популяризація підприємницької діяльності створення нових напрямів або розширення видів діяльності, які вже існують.

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