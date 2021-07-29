На Львівщині проведуть інвентаризацію довгобудів

На території Львівщини збираються провести повну інвентаризацію об’єктів незавершеного будівництва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

В облдержадміністрації кажуть, що не мають повної картини щодо довгобудів, розташованих на території Львівщини, адже сама місцева влада не сповна володіє всією необхідною інформацією.

За попередніми даними органів місцевого самоврядування, загалом в області зараз є 372 об’єкти незавершеного будівництва. У них вклали 3,6 млрд грн. Найбільше довгобудів знаходяться у Львівському районі, найменше – у Червоноградському.

Відтак у ЛОДА ініціювали повну інвентаризацію довгобудів. Особливий акцент зроблять на соціальній інфраструктурі.

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«Ми багато говоримо про об’єкти незавершеного будівництва, проте насправді не маємо повної картини. Більше того, останні переліки об’єктів показують, що самі органи місцевого самоврядування до кінця не розуміють, що є на їхніх територіях, та що з цим робити. Ми хочемо мати справді об’єктивну картину по області, перш за все, об’єктів соціальної інфраструктури. Важливо, щоб при плануванні видатків як з державного, так обласного бюджетів ми розуміли, які є пріоритети по об’єктах, чи вони збігаються з баченням місцевої влади», – прокоментував перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Найближчим часом керівники райдержадміністрацій мають опрацювати наявні переліки довгобудів, внести свої пропозиції на зауваження. Після цього об’єкти, щодо яких виникнуть запитання, обстежать разом із представниками місцевої влади та ЛОДА.

Остаточні результати інвентаризації довгобудів будуть враховувати при плануванні капітальних видатків бюджету.

Нагадаємо, серед довгобудів на Львівщині є сільські амбулаторії. За два роки зі 43 таких об’єктів в області збудували лише 21, решта стоять недобудованими. Загалом на 43 сільські амбулаторії передбачили 300 млн грн.

Також у ЛОДА нещодавно пообіцяли завершити три школи-довгобуди у Гніздичеві, Суховолі та Братковичах.

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