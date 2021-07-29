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Ексначальницю банку у Кам’янка-Бузькій, яка привласнила гроші вкладників, відправили за ґрати

Наталя Дуляба

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Колишній начальниці одного з відділень «Укрсиббанку» у Кам’янці-Бузькій, яка десять років тому привласнила десятки тисяч доларів вкладників, суд врешті виніс вирок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про справу десятирічної давності. Встановлено, що у 2011-2012 роках ексначальниця одного з відділень «Укрсиббанку» у Кам’янці-Бузькій ошукувала вкладників.

Жінка, будучи уповноваженою особою банку, укладала фіктивні договори депозиту із громадянами, однак надані ними гроші вона не вносила у касу. Натомість вкладникам шахрайка видавала фіктивні документи, які нібито підтверджували договір депозиту.

Таким чином жінка привласнила понад 57 тисяч доларів та близько 22,5 тисяч євро.

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За фактами заволодіння чужим майном та службового підроблення було відкрито кримінальне провадження.

Нещодавно суд виніс вирок аферистці і призначив їй 8 років тюрми з позбавленням права 3 роки обіймати посади в банках, а також конфіскацією майна. Крім цього засуджена ще має сплатити штраф розміром 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

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