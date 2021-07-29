ДТП на Стуса зупинила рух трамваїв

У четвер, 29 липня, на вулиці Стуса у Львові зіткнулися два легковика. У зв’язку з цим ускладнений рух трамваїв, що курсують у сторону Сихова. Про це інформує Львівський портал.

Так, на вулиці Стуса, неподалік повороту на Новий Львів, зіткнулися Chevrolet Aveo та ВАЗ.

Через аварію трамваї, що курсують на Сихів, зупинилися. На місці події працюють патрульні.

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Фото: Львівський портал