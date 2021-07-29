13-річний мешканець Львівщини став наймолодшим підкорювачем Кіліманджаро з України

Мешканець Славська Данило Бега став наймолодшим українцем, який піднявся на вершину гори Кіліманджаро. Про це повідомив батько хлопця, голова Славської ОТГ, Володимир Бега на своїй сторінці у Facebook.

Голова Славської ОТГ разом зі своїми синами піднявся на гору Кіліманджаро, найвищу точку Африки, зі своїми трьома синами. Наймолодшому з них – Данилу Бегу – 14 років.

Хлопець вже отримав документ, який підтверджує, що він наймолодший підкорювач цієї вершини.

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Батько Данила також додав фото зі сходження на гору Кіліманджаро.

Довідка:

Кіліманджаро – гірський масив, потенційно активний стратовулкан на північному сході Танзанії, найвища точка Африки над рівнем моря. Її висота 5895 м.

Масаї називають її «біла гора». Але з 1912-го року Кіліманджаро втратила 80% свого снігового покрову через зміну клімату.

Гору відвідують близько 50 тисяч альпіністів на рік.

Нагадаємо, 45-річна львів’янка Оксана Літинська у ніч на 28 липня піднялась на другу найвищу вершину світу К2 (Чоґорі), висота якої становить 8611 м.

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