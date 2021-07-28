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Житель Сколівщини, що вдарив камнем пенсіонера та пограбував, опинився на лаві підсудних

Вероніка Рой

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До суду скерували обвинувальний акт стосовно 22-річного жителя Сколівщини, який напав на пенсіонера, вдарив його камнем та пограбував. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Напад хлопця на пенсіонера стався цьогоріч 19 травня. Цього дня 22-річний житель Сколівщини йшов у банк, аби взяти кредит, однак помітив біля банкомата чоловіка, який знімав значну кількість готівки.

Хлопець прослідкував за пенсіонером до самого дому. Коли потерпілий зайшов за огорожу свого будинку, молодик напав на нього та ударив декілька разів каменем по голові.

Після скоєного підозрюваний витягнув із кишені його куртки пенсіонера 4 200 грн та втік.

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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 22-річного жителя Сколівського району за фактом розбою, поєднаного з проникненням (ч. 3 ст. 187 КК України).

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