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У ДТП потрапив автобус, яким паломники повертались з Києва до Львова

Ольга Денисяка

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Вночі 28 липня у Рівненській області в ДТП потрапили автобус, яким 56 паломників поверталися зі столиці до Львова, та вантажний фургон. Внаслідок аварії постраждав водій фургона. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Рівненщини.

ДТП сталась близько 02:30 год. на трасі Київ-Чоп біля села Синів Рівненського району.

В аварію потрапили вантажний фургон Mercedes-Benz Sprinter та автобус нерегулярних перевезень Київ-Львів.

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Внаслідок зіткнення вантажний фургон Mercedes-Benz Sprinter перекинувся на бік, постраждав його водій .

В автобусі нерегулярних перевезень Львів-Київ, що перевозив 56 паломників та двох водіїв ніхто не постраждав. Автобус повертався зі столиці до Львова.

Наразі усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції.

Зазначимо, 27 липня тисячі вірян Української православної церкви Московського патріархату зібрались в Києві на Хресну ходу, щоб відсвяткувати 1033 річницю хрещення Русі.

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Фото: ДСНС Рівненщини

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