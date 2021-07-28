На Прикарпатті легкомоторний літак впав на будинок. Є загиблі

На Прикарпатті внаслідок падіння легкомоторного спортивного літака загинуло четверо людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України.

За даними надзвичайників, літак зазнав катастрофи 28 липня близько 13:40 поблизу с. Шепарівці Коломийського району Іваноф-Франківської області.

Легкомоторний спортивний літак впав на приватний житловий будино та спалахнув.

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Внаслідок падіння літака загинуло четверо людей.

Причини катастрофи з’ясовують експерти.

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