На Прикарпатті легкомоторний літак впав на будинок. Є загиблі

На Прикарпатті внаслідок падіння легкомоторного спортивного літака загинуло четверо людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України.
За даними надзвичайників, літак зазнав катастрофи 28 липня близько 13:40 поблизу с. Шепарівці Коломийського району Іваноф-Франківської області.
Легкомоторний спортивний літак впав на приватний житловий будино та спалахнув.
Внаслідок падіння літака загинуло четверо людей.
Причини катастрофи з’ясовують експерти.
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Андрій Котенський