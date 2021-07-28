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На Львівщині громадам повернули землі померлих на 7,2 млн грн

Андрій Котенський

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Червоноградська окружна прокуратура у суді домоглася визнання п’яти земельних ділянок загальною площею 12 га відумерлою спадщиною та подальшу передачу їх у власність Радехівської та Лопатинської об’єднаних територіальних громад. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

«Прокурор звернувся до суду з вимогою визнати відумерлою спадщину, оскільки органи місцевого самоврядування не вживали заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, що могло призвести до їхнього протиправного використання», – йдеться у повідомленні.

Оціночна вартість зазначених ділянок становить 7,2 млн грн.

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На сьогодні земельні ділянки вже прийнято до комунальної власності територіальних громад.

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