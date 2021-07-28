Майже 20 будинків у Залізничному районі – без світла

Від 27 липня до 28 липня близько 20 будинків Залізничного району залишаються без світла через технічні несправності на мережі ПАТ «Львівобленерго». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Ремонтні бригади товариства працюють над вирішенням проблеми, однак подача електрики на вулицях Сигнівка – Патона – Ряшівська поки не відновлена.

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