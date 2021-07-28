Львів’ян запрошують на родинний концерт Оксани Білозір, Іво Бобула та Андріани

У Львові з Великим родинним концерт до Дня незалежності виступлять Оксана Білозір, Іво Бобул, Андріана та квартет «Гетьман».. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Великий родинний концерт відбудеться 26 серпня о 18:00 у ENNIO Event Square у рамках проєкту «Пісні незалежності».

На сцені виступатимуть народна артистка України Оксана Білозір, Іво Бобул, Андріана та Квартет Гетьман, повідомляють організатори.

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«Свято, яке об’єднує всю країну! Найкращі пісні, які співає вся Україна! Приходьте з рідними та близькими! Відсвяткуємо День Незалежності разом!», – запрошують організатори.

Придбати квитки можна за посиланням: Soldout.ua

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