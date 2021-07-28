5-зірковий готель у Львові роздавав фейкові наліпки для паркування на місцях для інвалідів

Львівський п’ятизірковий готель BankHotel роздавав своїм клієнтам фальшиві наліпки, аби ті могли припаркувати автомобілі на місцях для осіб з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Ввечері 27 липня велопатрульні помітили на парковці готелю на вулиці Листопадового Чину автомобіль BMW під лобовим склом якого лежала наліпка, яка свідчить про водія з інвалідністю.

Однак, патрульні з’ясували, що вона не відповідала вимогам ПДР. Це дало поліцейським підстави вважати, що водій не мав права паркуватися на цьому місці. Велопатрульні звернулися в готель, аби встановити водія.

Працівник готелю всіляко намагався врегулювати ситуацію. Зокрема, на відео, яке опублікували патрульні, працівник готелю пропонував переставити автомобіль і заявляв, що якщо вони оштрафують клієнта, то це погано вплине на репутацію для готелю.

«Це – наш клієнт, якщо ви його оштрафуєте, то буде негативна репутація для готелю. Давайте вийдемо мирно з ситуації. Ми можемо зараз переставити авто і ви підете займатись своєю роботою, а я своєю», – каже працівник готелю.

Згодом виявилося, що це працівники готелю надали клієнту цю наліпкуаби він міг залишити свій автомобіль на місці для осіб з інвалідністю.

Водій також підтвердив, що жодних документів, що підтверджують право користуватися цим місцем у нього нема, а наліпку дав готель.

На 36-річного керманича винесли постанову за зупинку транспорту в місяці для осіб з інвалідністю (ч.6 ст. 122 КУпАП). Стаття передбачає штраф 1700 гривень.

Зазначимо, на вулиці Листопадового Чину, 8 розташований п’ятизірковий готель BankHotel.

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