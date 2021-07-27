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Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ

Наталя Дуляба

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Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде з посади. Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров під час брифінгу 27 липня, пише УП.

Руслан Хомчак

«З посади йде головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі, вірності присязі, фаховості Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міноборони та ЗСУ. Так ось, синергії, на жаль не бачимо, бачимо, навпаки, конфлікти», – сказав Сергій Никифоров.

За його словами, новим головнокомандувачем ЗСУ призначили Валерія Залужного – командувача оперативного командування «Північ».

Руслан Хомчак тепер переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО, а з тієї посади, відповідно, йде чинний перший заступник Михайло Коваль.

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Зазначимо, що указів про ці кадрові зміни на сайті президента наразі немає. Хоча днями речник глави держави наголошував, що «говорити про чиєсь звільнення без указу на сайті президента некоректно».

Як відомо, Руслан Хомчак та міністр оборони Андрій Таран конфліктували. Раніше в Офісі президента подумували одночасно звільнити їх із займаних посад, але ексглава МВС Арсен Аваков був проти.

Як писав Львівський портал, на посаду головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака президент призначив у травні 2019 року.

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