Сьогодні – 19-та річниця Скнилівської трагедії

27 липня минає 19 років з того трагічного дня, коли на авіашоу у Скнилові біля Львова загинуло 77 осіб , з них 28 дітей, а ще 250 – постраждали. Про це повідомляє Львівський портал.

27 липня 2002 року на Скнилівському аеродромі проводилося святкування, присвячене 60-річчю 14 авіаційного корпусу ВПС України. Фігури вищого пілотажу виконували досвідчені пілоти першого класу групи «Українські соколи» полковник Володимир Топонар і другий пілот полковник Юрій Єгоров. У суботу подивитися на фігури вищого пілотажу прийшли близько 10 тисяч осіб.

О 12:52 за місцевим часом Су-27УБ при завершенні фігури вищого пілотажу «напівпетля» зачепив стабілізатором дерево, потім крилом бетонне покриття рульожної доріжки. Далі він врізався в Су-17М4Р на землі, правим крилом зачепив штурманський ліхтар, виконавши 3 оберти навколо осі центроплану, впав у натовп людей, які зібралися на аеродромі подивитися авіашоу.

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Літак вибухнув і запалав. Обидва пілоти катапультувалися вже після контакту з землею і зазнали лише незначних пошкоджень внаслідок перенавантажень при катапультуванні. Близько 20 машин швидкої допомоги та пожежні команди було направлено для рятування потерпілих.

Пізніше на місці контакту літака із землею було знайдено останки близько 12 людей.

У день трагедії тодішній міністр оборони країни Володимир Шкідченко подав рапорт про відставку, але його не прийняв президент України Леонід Кучма. Натомість було звільнено з посади головнокомандувача ВПС України генерал-полковника Віктора Стрельникова та командувача 14-го авіаційного корпусу Сергія Оніщенка. Ще трьох інших генералів, працівників відомства заарештувала військова прокуратура. Тоді за кожного загиблого родичам виплатили від 10 до 100 тисяч гривень. Значно менші суми дісталися тим, хто отримав травми.

До відповідальності за трагедію було безпосередньо притягнено 10 осіб. Осіб, причетних до авіашоу, та льотчиків було визнано винними у скоєнні аварії через недбалість та невиконання плану польоту. До 6 років тюремного ув’язнення було засуджено генерал-майора Анатолія Третьякова, який виконував обов’язки командувача 14-го авіційного корпусу.

Також 5 років отримав керівник польотів із землі підполковник Юрій Яцюк. Льотчик Володимир Топонар отримав 14 років ув’язнення, а льотчик Юрій Єгоров – 8 років. Окрім того, Військовий апеляційний суд Центрального регіону України постановив стягнути за знищений винищувач з Топонаря 7,2 млн грн, з Єгорова – 2,458 млн грн, з Третьякова та Яцюка – по 800 тисяч грн з кожного. З часом суми стягнень були зменшені. Також було порушено справи проти чотирьох інших генералів ВПС України. Пілоти відмовилися визнавати себе винними. Деякі постраждалі також висловили невдоволення розслідуванням і мали намір скаржитися до Європейського суду.

7 листопада 2007 року своїм указом президент Віктор Ющенко помилував деяких обвинувачених у цій справі: зокрема Анатолія Третьякова, скоротив строк ув’язнення Юрію Єгорову з 8 до 3 років.

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