На Львівщину відправили партію сироватки проти правця

Міністерство охорони здоров’я розподілило і відправило у регіони понад 18 тисяч флаконів сироватки проти правця. Львівщина стала однією з областей, яка отримає найменше цього препарату. Про це йдеться на сайті МОЗ.

Міністерство придбало 18 399 флаконів лікарського засобу «Імуноглобулін людини протиправцевий», який вводять при виявленні цього інфекційного захворювання.

На закупівлю витратили понад 31,6 млн грн.

Перед відправленням у регіони препарат розподілили між областями залежно до їхніх потреб. Львівщина отримає лише 35 флаконів протиправцевої сироватки.

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Розподіл сироватки проти правця між областями виглядає таким чином:

Вінницька область – 280

Волинська область – 9 548

Дніпропетровська область – 26

Житомирська область – 33

Закарпатська область – 466

Київська область – 2 917

Львівська область – 35

Рівненська область – 749

Тернопільська область – 1 829

Херсонська область – 307

Хмельницька область – 113

Чернігівська область – 327

м. Київ – 1 769.

Водночас у МОЗ кажуть, що інші регіони мають достатню кількість сироваток проти правця і не потребують розподілу з цієї закупівлі.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині правець виявили у 7-річної дитини. Медики підозрюють, що дівчинка інфікувалась, зламавши руку. Зараз вона лежить у реанімації, для неї шукають донорську кров.

Зазначимо, правець – це гостре інфекційне захворювання, що передається під час контакту зі спорами бактерій, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Інфікуватися можна через потрапляння бруду в рану, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини. Від людини до людини це захворювання не передається.

За відсутності медичної допомоги ймовірність смерті від правця майже стовідсоткова. Навіть із медичною допомогою ризики смерті від правця досить високі – від 10 до 70% залежно від лікування, віку постраждалої людини і її загального стану здоров’я.

Єдиний надійний спосіб захиститися від правця – вакцинація. Щеплення для профілактики правця, дифтерії та кашлюка проводять у 2 місяці (перше щеплення), у 4 місяці (друге щеплення), у 6 місяців (третє щеплення), у 18 місяців (четверте щеплення). Ревакцинація відбувається у 6 років та 16 років. З 26 років планова ревакцинація для дорослих обов’язкова щодесять років.

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