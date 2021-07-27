ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщину відправили партію сироватки проти правця

Наталя Дуляба

|

Міністерство охорони здоров’я розподілило і відправило у регіони понад 18 тисяч флаконів сироватки проти правця. Львівщина стала однією з областей, яка отримає найменше цього препарату. Про це йдеться на сайті МОЗ.

Міністерство придбало 18 399 флаконів лікарського засобу «Імуноглобулін людини протиправцевий», який вводять при виявленні цього інфекційного захворювання.

На закупівлю витратили понад 31,6 млн грн.

Перед відправленням у регіони препарат розподілили між областями залежно до їхніх потреб. Львівщина отримає лише 35 флаконів протиправцевої сироватки.

Реклама партнерів

Розподіл сироватки проти правця між областями виглядає таким чином:

  • Вінницька область – 280
  • Волинська область – 9 548
  • Дніпропетровська область – 26
  • Житомирська область – 33
  • Закарпатська область – 466
  • Київська область – 2 917
  • Львівська область – 35
  • Рівненська область – 749
  • Тернопільська область – 1 829
  • Херсонська область – 307
  • Хмельницька область – 113
  • Чернігівська область – 327
  • м. Київ – 1 769.

Водночас у МОЗ кажуть, що інші регіони мають достатню кількість сироваток проти правця і не потребують розподілу з цієї закупівлі.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині правець виявили у 7-річної дитини. Медики підозрюють, що дівчинка інфікувалась, зламавши руку. Зараз вона лежить у реанімації, для неї шукають донорську кров.

Зазначимо, правець – це гостре інфекційне захворювання, що передається під час контакту зі спорами бактерій, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Інфікуватися можна через потрапляння бруду в рану, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини. Від людини до людини це захворювання не передається.

За відсутності медичної допомоги ймовірність смерті від правця майже стовідсоткова. Навіть із медичною допомогою ризики смерті від правця досить високі – від 10 до 70% залежно від лікування, віку постраждалої людини і її загального стану здоров’я.

Єдиний надійний спосіб захиститися від правця – вакцинація. Щеплення для профілактики правця, дифтерії та кашлюка проводять у 2 місяці (перше щеплення), у 4 місяці (друге щеплення), у 6 місяців (третє щеплення), у 18 місяців (четверте щеплення). Ревакцинація відбувається у 6 років та 16 років. З 26 років планова ревакцинація для дорослих обов’язкова щодесять років.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?
Вероніка РОЙ
Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?

Вже цієї п’ятниці, 23 липня, у Токіо стартують тридцять другі літні Олімпійські ігри. Від України за нагороди на найголо...

Як це – бути створеним «для життя». В Avalon Yard стартує продаж нової черги 
Омелян ШЕВЧУК
Як це – бути створеним «для життя». В Avalon Yard стартує продаж нової черги 

У Avalon Yard стартує продаж нової черги квартир «Відчувати життя на повну легше, коли ти живеш у квартирі, спеціал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів