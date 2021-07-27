У Львові терміново шукають донорів крові для дівчинки, у якої діагностували правець

У Львові терміново шукають донорів крові для 7-річної пацієнтки Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАДИТ», у якої діагностували правець. Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

Пацієнтці ОХМАДИТу, у якої діагностували правець, терміново потрібна потрібна кров. У дитини рідкісна група крові – ІV (АВ) Rh-.

«Дуже просимо допомогти нашій дівчинці! Отже, треба прийти в Обласну службу крові на Пекарську, 65 і повідомити, що хочете здати кров для дитини Ковальської Ліліани Андріївни. Далі вам все розкажуть», – йдеться у повідомленні лікарні.

Нагадаємо, про випадок правця у 7-річної жительки Львівщини стало відомо 15 липня. Через недугу дитина опинилася у реанімації.

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