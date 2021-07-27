Львів’ян кличуть на перегляд просто неба легендарного фільму Івана Миколайчука

Вже цієї п’ятниці, 30 липня, у Шевченківському гаю просто неба показуватимуть легендарний фільм Івана Миколайчука «Вавилон ХХ». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі музею.

Кінопоказ просто неба розпочнеться о 20:00 год. Транслюватимуть «Вавилон ХХ» на галявині біля ставка, що в центральній частині музею.

Окремо купувати квитки на кіносеанс не доведеться. Лише потрібно оплатити вхід на територію Шевченківського гаю.

Зауважимо, що каса музею працює до 20:00 год., тож щоб потрапити на кінопоказ, варто прийти заздалегідь. Після закриття каси здійснити оплату можна буде лише безконтактним способом за обов’язкової наявності картки з діючою технологією PayPass або телефоном через послугу Google Pay, Аpple Pay.

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Фільми просто неба у Шевченківському гаю показували протягом липня щоп’ятниці у межах проєкту Кіно-скансен – ретроспективи старих українських фільмів. Кінопокази були присвячені творчій спадщині видатного українського актора і режисера Івана Миколайчука.

У серпні музей збирається продовжувати такі кінопокази просто неба. На львів’ян чекатимуть фільмів видатних українських режисерів, зокрема Олександра Довженка («Земля»), Леоніда Осики («Камінний хрест») та інших.

Довідково: фільм «Вавилон ХХ» – український художній фільм режисера Івана Миколайчука, знятий у 1979 році за мотивами роману Василя Земляка «Лебедина зграя» про перші кроки колективізації в українському селі.

У стрічці знявся сам Іван Миколайчук, зігравши головну роль, а також такі відомі актори як Любов Поліщук, Анатолій Хостікоєв, Лесь Сердюк, Федір Стригун, Таїсія Литвиненко (колишня актриса театру Заньковецької).

У 1979 році «Вавилон ХХ» взяв головний приз кінофестивалю «Молодість».

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