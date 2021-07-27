Для перетину кордону у Шегинях хочуть збудувати нову сервісну зону

Львівщина сподівається за кредитні кошти відреконструювати пункт пропуску «Шегині» і збудувати окрему сервісну зону для комфортного перетину кордону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» підпадає під реконструкцію за кошти польського кредиту (15,7 млн євро). Тому в облдержадміністрації сподіваються не лише привести його до ладу, а й створити тут нову сервісну зону для комфортного перетину кордону.

Так, проєкт передбачає будівництво нового автовокзалу зі супутньою інфраструктурою у напрямку на виїзд з України, реконструкцію існуючого пункту пропуску у напрямку з боку Польщі. Всі роботи має виконувати польська фірма UNIBEP S.A., розпочатись вони б мали орієнтовно у вересні цього року, а завершитись – до кінця 2023 року.

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«Для Львівщини важливо є забезпечити належні умови перетину українсько-польського кордону як для туристів, так і для подорожуючих у справах бізнесу», – наголосив керівник департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва ЛОДА Роман Шепеляк.

Водночас у ЛОДА додають, що, незважаючи на те, під’їзд до пункту пропуску винесли за межі Шегинів, це не вирішило проблему автомобільних черг, засмічених узбіч та забезпечення санітарно-гігієнічних потреб мандрівників. Однак владнати всі ці нюанси хочуть, відреконструювавши пункт пропуску за кредит уряду Польщі.

Своєю чергою Шегинівська територіальна громада вже запропонувала вільну земельну ділянку, яка найкраще підійде під облаштування нової інфраструктури сервісної зони для перетину кордону.

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