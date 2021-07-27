Букви замість балів: для учнів 1–4 класів змінять систему оцінювання

Міністерство освіти і науки затвердило рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів молодшої школи. Там пропонують відмовитись від балів, а натомість оцінювати дітей на двох рівнях – вербальному та рівневому. Відповідний наказ і текст рекомендацій оприлюднили на сайті МОН, передає Львівський портал.

Так, рекомендації запроваджують поняття вербальної оцінки (оцінювальне судження) та рівневої оцінки (оцінювальне судження із зазначенням рівня результату навчальних досягнень). Таким чином вербальна і рівнева оцінка відрізняються тим, що остання також вказує на рівень результату навчальних досягнень школяра.

Вербальну і рівневу оцінку можна виражати як усно, так і письмово. При цьому рівні рекомендується позначати буквами:

«початковий» (П);

«середній» (С);

«достатній» (Д);

«високий» (В).

Результати оцінювання особистісних та об’єктивних результатів (успішність з конкретних предметів) учнів молодших класів рекомендовано виражати вербальною оцінкою. Водночас школа може дозволити виражати об’єктивні досягнення учнів 3-4 класів і рівневою оцінкою.

Реклама партнерів

«Заклад може розробляти і фіксувати загальні положення щодо оцінювання результатів навчання учнів у освітній програмі та конкретизувати їх у частині положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Особливості організації оцінювання в певному класі можуть ініціюватися вчителем і бути затвердженими на засіданні педагогічної ради закладу», – йдеться в повідомленні.

У рекомендаціях наголошено, що оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учня/учениці та його/її батьків (або осіб, що їх замінюють).

Як повідомляв Львівський портал, у 2018 році в Україні стартувала Нова українська школа, що запровадила у молодших класах зовсім новий підхід до навчання. Зокрема, оцінювання учнів визнали конфіденційною інформацією і заборонило оголошувати оцінки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.