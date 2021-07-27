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29 липня Нацбанк введе в обмін нову пам'ятну монету

Дарина Романишин

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Національний банк України випустив пам’ятну монету “Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського”, яку запустить в обіг 29 липня. Вона номіналом 5 грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі регулятора.

Монета присвячена символу відродження дикої природи – коню Пржевальського. Цей вид – єдиний серед диких коней, що зберігся донині в первісному вигляді та його занесли до Міжнародної Червоної книги зі статусом “на межі зникнення”.

Номінал монети – 5 гривень, тираж – 40 тисяч штук.

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На аверсі зображений кінь Пржевальського в кольорі. На реверсі – лось, бурий ведмідь, чорний лелека, зубр і рись, які занесені до Червоної книги України.

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