В Україні дозволять змішувати різні вакцини проти коронавірусу

Міністерство охорони здоров’я України готує офіційні рекомендації щодо можливості змішування різних вакцин проти коронавірусу. Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в інтерв’ю виданню Апостроф.

Він зазначив, що Національна технічна група експертів з питань імунізації вже рекомендувала змішування вакцин проти COVID-19, тож тепер у МОЗ будуть оформлювати відповідний наказ і розробляти детальні покрокові інструкції.

«Йдеться про можливість введення другої дози препарату Pfizer/BioNTech після першої дози вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію таким же препаратом. Також, якщо у людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу векторної вакцини від AstraZeneca, дозволяється ввести другу дозу Comirnaty за рішенням лікаря», – уточнив Кузін.

До слова, в Україні схвалені до використання вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca (виготовлені в ЄС, у Південній Кореї та в Індії), Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson і китайська CoronaVac.

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Станом на 26 липня в Україні першу дозу вакцини отримали 3 099 709 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 712 791 особа.

Відзначимо, що, незважаючи на офіційну статистику, рівень вакцинації проти коронавірусу в Україні все ще є одним із найгірших в Європі.

У ВООЗ очікують, що Україна до кінця року провакцинує 70% населення. Водночас у МОЗ кажуть, що наразі повністю проти Covid-19 провакциновані лише 4%.

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