У річці на Стрийщині третій день шукають втопленого чоловіка

Із суботи, 24 липня, у річці Стрий водолази шукають 50-річного потопельника. Про це Львівському порталу повідомили в обласній Центральній рятувально-водолазній службі.

Випадок стався у річці Стрий в селі Дуліби Стрийського району. Тут 24 липня, ймовірно, втопився 50-річний житель міста Калуш.

Станом на 17:30 год. 26 липня рятувальники досі не знайшли тіло чоловіка і продовжують пошуки.

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Фото: Центральна водолазно-рятувальна служба