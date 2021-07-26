Обстріли на Донбасі: семеро бійців ООС отримали травми і поранення

26 липня російські збройні найманці вкотре порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів четверо українських військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – важкий, одного – середнього ступеню важкості, п’ятьох – задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

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Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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