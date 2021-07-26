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Молодь Львівщини запрошують в патріотичний табір «Запорізька Січ»

Дарина Романишин

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Упродовж 14-20 серпня в Запоріжжі відбудеться Всеукраїнський національно-патріотичний табір «Запорізька Січ». Організатори запрошують на захід молодь зі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Табір розташований в селі Канівське Запорізької області. Учасники впродовж 7 днів будуть проходити спеціалізовані тренінгові програми.

До участі в заході запрошують активну молодь, яка цікавиться розвитком національно-патріотичного виховання, та представників молодіжних громадських організацій, яким виповнилось 18 років.

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Організатори забезпечують проживання та харчування учасників, а також компенсують витрати на проїзд. Щоб зареєструватися, треба до 1 серпня заповнити заявку учасника за посиланням.

За додатковою інформацією можна звертатися за тел.: (066) 959 97 58 – Точиліна Дарина Володимирівна – в.о. директора КЗ «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради.

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