Львів'ян просять здати кров для хлопця, який випав з потяга

Мати 23-річного юнака, який вночі 26 липня випав з потяга під час руху та отримав тяжкі травми, просить усіх небайдужих здати кров для сина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Мова йде про нещасний випадок, коли під час руху поїзда сполученням «Львів-Маріуполь» у місті Золочів з вікна вагона впав 23-річний хлопець.

Він отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

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Матір травмованого, Валентина Бійдюк, (0972056213) просить усіх небайдужих здати плазму крові (група крові А (ІІ) Rh -) для сина Владислава.

Усіх, хто ще хоче допомогти, чекають за адресою: м, Львів, вул. Миколайчука, 9, Клінічна лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова. Забір відбувається з 09:00 до 12:00 год. При собі треба мати паспорт.

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