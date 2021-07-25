У Львові розшукують безвісти зниклу дівчину

У Львові вже кілька днів шукають 26-річну Тетяну Поплавець, яка пішла з додому і назад не повернулася. Про це Львівському порталу повідомили у Пошуково-рятувальній волонтерській асоціації.

Відомо, що Тетяна Поплавець у п’ятницю ввечері, 23 липня, вийшла зі свого дому у Львові, але назад так і не повернулася. Пошуки 26-річної дівчини тривають два дні поспіль.

Особливі прикмети: зріст 160 см, голубі очі, волосся темно-русяве. У день зникнення була одягнена у сині джинси та білу футболку.

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Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Тетяни Поплавець, просять телефонувати на безкоштовну волонтерську лінію за номером: 0-800-310-911. Також можна долучатися до чату пошуку у Viber за цим посиланням.

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