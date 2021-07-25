Окупанти поранили українського військового

В неділю, 25 липня, внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі український захисник отримав осколкове поранення. Про це йдеться на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Північ» у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав осколкове поранення.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили у медзаклад. Його стан – середньої важкості.

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Нагадаємо, протягом суботи, 24 липня, російські найманці на Донбасі дев’ять разів порушували режим «тиші». Втрат серед українських бійців не було.

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