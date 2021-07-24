У Львові під колесами авто загинув пішохід

У Львові 62-річний водій насмерть збив людину, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Фатальний випадок стався у п’ятницю ввечері, 23 липня, о 23:15 год. на вул. Княгині Ольги.

Тут 62-річний водій мікроавтобуса Ford Transit збив людину, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Від отриманих травм пішохід загинув на місці аварії.

Наразі особу загиблого встановлюють. Правоохоронці з’ясовують всі деталі ДТП.

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