ОСТАННІ НОВИНИ

На перехресті Стрийська – Наукова Skoda влетіла у Hyundai. Є постраждала

Наталя Дуляба

|

На перехресті вулиць Стрийська – Наукова сталась аварія, у якій постраждала 27-річна дівчина. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

ДТП сталась в ніч на суботу, 24 липня, о 00:25 год. На перехресті вулиць Стрийська – Наукова зіткнулись автомобілі Skoda Fabia та Hyundai i30.

Як видно з опублікованого відео, водій Skoda Fabia, порушивши Правила дорожнього руху, влетів у Hyundai i30. Від сили удару авто розвернуло, після чого воно в’їхало у світлофор.

Реклама партнерів

Патрульні кажуть, що попередньою причиною аварії є проігнорований червоний сигнал світлофора.

Внаслідок аварії постраждала 27-річна пасажирка автомобіля Hyundai i30. Її забрали в лікарню.

Наразі всі обставини автопригоди встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?
Вероніка РОЙ
Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?

Вже цієї п’ятниці, 23 липня, у Токіо стартують тридцять другі літні Олімпійські ігри. Від України за нагороди на найголо...

Як це – бути створеним «для життя». В Avalon Yard стартує продаж нової черги 
Омелян ШЕВЧУК
Як це – бути створеним «для життя». В Avalon Yard стартує продаж нової черги 

У Avalon Yard стартує продаж нової черги квартир «Відчувати життя на повну легше, коли ти живеш у квартирі, спеціал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів