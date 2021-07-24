На перехресті Стрийська – Наукова Skoda влетіла у Hyundai. Є постраждала

На перехресті вулиць Стрийська – Наукова сталась аварія, у якій постраждала 27-річна дівчина. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.
ДТП сталась в ніч на суботу, 24 липня, о 00:25 год. На перехресті вулиць Стрийська – Наукова зіткнулись автомобілі Skoda Fabia та Hyundai i30.
Як видно з опублікованого відео, водій Skoda Fabia, порушивши Правила дорожнього руху, влетів у Hyundai i30. Від сили удару авто розвернуло, після чого воно в’їхало у світлофор.
Патрульні кажуть, що попередньою причиною аварії є проігнорований червоний сигнал світлофора.
Внаслідок аварії постраждала 27-річна пасажирка автомобіля Hyundai i30. Її забрали в лікарню.
Наразі всі обставини автопригоди встановлюються.
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Наталя Дуляба