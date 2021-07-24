Через врізку у законсервовану свердловину на Львівщині стався витік нафти

У селі Нижнє Синьовидне, що поблизу Сколе, невідомі незаконно врізались у законсервовану свердловину серед лісу. Витік нафти забруднив землю. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Незаконну врізку виявили у четвер, 22 липня. Невідомі втрутились у законсервовану 13 років тому свердловину «Південна Стинава 1», що розташована серед лісу.

Зловмисники пошкодили чотири пломби на фонтанній арматурі та відкрили засувки. Через це у збірник (бочка об’ємом 50 кубометрів), який приєднаний до свердловини, набралась нафта, яка згодом вилилась на землю.

Нафтопродуктами забруднено невелику ділянку площею 10 м кв. На місце прибули працівники «Бориславнафтогаз», які провели рекультивацію ґрунту.

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Хто саме здійснив незаконну врізку у свердловину у Нижньому Синьовидному, поки не відомо. Всі обставини події встановлюються.

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