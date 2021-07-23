Україна вже зібрала 14 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії продовжують збір ранніх зернових та зернобобових культур. Від початку жнив уже намолотили 14,1 млн тонн зерна нового врожаю (+8,6 млн тонн за минулий тиждень). Про це Львівському порталу повідомили у міністерстві аграрної політики та продовольства України.

ячменю обмолочено 1 млн 189 тис. га (48% до прогнозу)

пшениці обмолочено 2 млн 68 тис. га (30% до прогнозу)

гороху обмолочено 110 тис. га (47% до прогнозу)

Лідерами по обмолоту є сільгосптоваровиробники Херсонщини, які зібрали 69% площ (542 тис. га) зернових та зернобобових культур та намолотили 2,2 млн тонн зерна.

За результатами минулого тижня по обмолоту є сільгосптоваровиробники Миколаївщини, які зібрали зернові з площі 548 тис. га (60% до прогнозу; +330 тис. га за тиждень), намолотили 2 млн 182 тис. тонн зерна.

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Більше 1 млн тонн зерна по області намолотили аграрії Дніпропетровщини (1 млн 277 тис. тонн) та Одещини (1 млн 265 тис. тонн).

Близькими до намолоту свого першого мільйону є аграрії Кіровоградщини (962 тис. тонн), Полтавщини (952 тис. тонн), Запорізької (876 тис. тонн) та Донецької (827 тис. тонн) областей.

Лідерами по урожайності зернових є сільгосптоваровиробники Волині, які зібрали 6% площ.

Вищу урожайність зернових та зернобобових культур на початку збирання мають господарства Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.

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