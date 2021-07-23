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У ЦНАПах Львова відновлять прийом документів на реєстрацію авто

Дарина Романишин

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Так, для мешканців відновлено такі послуги:

  • державна реєстрація нового транспортного засобу (без огляду) та видача свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • перереєстрація транспортного засобу через зміну даних власників, установлення газобалонного обладнання та видача свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • обмін посвідчення водія (без складення іспитів) / видача нового посвідчення водія замість втраченого або викраденого.

Зазначимо, ці послуги надають лише за попереднім записом у таких підрозділах ЦНАП: просп. Червоної Калини, 72а, вул. К. Левицького, 67, вул. Галицька, 12 (м. Винники). Зареєструватися можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше ЦНАПи не могли надавати цю послугу якісно через технічні труднощі.

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