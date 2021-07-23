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У фірми-боржника через суд відібрали 5 га землі у Бориславі

Наталя Дуляба

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У Бориславі суд відібрав земельну ділянку площею понад 5 га у підприємства, яке не сплачувало оренду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Встановлено, що приватне підприємство орендувало у Бориславської міськради земельну ділянку площею 5,6 га. Її вартість становить майже 7 млн грн.

Втім фірма тривалий час ухилялась від виконання зобов’язання за договором та систематично не сплачувала орендну плату за користування землею. Через це прокурори подали в суд.

Так, Господарський суд розірвав договір оренди, укладений між підприємством і мерією Борислава, і зобов’язав його повернути ділянку громаді Борислава.

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