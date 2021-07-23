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Потяг Київ–Солотвино зіткнувся із вантажівкою

Андрій Котенський

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На Закарпатті зіткнулися вантажівка та пасажирський потяг. Є постраждалі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Закарппатській області.

За даними відомства, ДТП потяга із  вантажівкою сталося 23 липня близько о 12:27 біля села Рокосово Хустського району Закарпатської області.

«За невстановленої причини зіткнулися пасажирський потяг №13 сполученням Київ–Солотвино та вантажний автомобіль Volvo. На момент аварії у потязі перебувало 226 пасажирів», – йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними внаслідок ДТП травмовано п’ятеро людей, троє з яких (водій вантажівки та 2 пасажирки потяга) каретами екстреної медичної допомоги були госпіталізовані до лікарні.

Фото: ДСНС

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