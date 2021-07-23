Мешканців Львівщини вербували на нелегальні тютюнові фабрики за кордоном

Вихідці з пострадянських країн вербували мешканців Львівщини на роботу на підпільних тютюнових фабриках в Іспанії та Португалії. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

Правоохоронці викрили транскордонну злочинну групу, яка забезпечувала роботу нелегальних тютюнових фабрик за кордоном.

Спецоперація проводилась спільно з іспанськими й портгальськими гвардійцями, Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству OLAF, європейським агентством Євроюст, правоохоронцями Румунії, Словаччини та України.

Українські прикордонники виявили, що на нелегальну роботу вербували мешканців Львівщини, які вже мають досвід роботи на тютюновій фабриці. Людей заманювали на заробітки в ЄС вихідці з пострадянського простору.

Реклама партнерів

Тим часом в Іспанії та Поргугалії провели більше сотні обшуків, силовики викрили нелегальні виробництва, де експлуатували українців.

Наразі відомо, що 12 громадян України працювали на підпільній тютюновій фабриці в муніципалітеті Мансанарес (Іспанія). Чи всі вони вони були зі Льіввщини, поки не уточняють. З цеху вилучили 15 мільйонів сигарет та ще понад 50 тонн тютюну.

Із португальських нелегальних виробництв вилучили 2 мільйони сигарет та 6 центнерів тютюну.

Загалом під час обшуків в Іспанії та Португалії затримали 29 осіб, причетних до протиправної діяльності. Серед них громадяни Іспанії, Португалії, Болгарії, а також один українець. З нелегальних фабрик вилучили всю техніку, сировину, 11,5 млн євро та сім одиниць зброї.

Зазначимо, українські прикордонники допомагають правоохоронцям з-за кордону викривати нелегальні сигаретні виробництва. Так, у 2017 році в іспанській провінції Гранада виявили підпільну фабрику, яка виготовляла по 2 мільйони цигарок на добу.

Торік в Іспанії та Нідерландах викрили чотири підпільних тютюнових цехи, на яких незаконно експлуатували 28 українців. Тоді було затримано 49 осіб, вилучено майже 34 мільйони цигарок, тонни тютюну та виробниче обладнання.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.