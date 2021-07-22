За вивезення сміття на заказник «Торфовище Білогорща» хочуть штрафувати на 170 тис. грн

У Львівській міській раді планують штрафувати на 170 тисяч гривень за вивезення будівельного сміття на заказник «Торфовище Білогорща». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Протягом останнього часу на цій території фіксують незаконне самовільне викидання будівельного сміття. Мерія спільно із правоохоронцями та природоохоронними інституціями розпочинає компанію із захисту заказника «Торфовище Білогорща» від засмічення.

«Мешканці почали повідомляти про факти самовільного висипання будівельних відходів. Дякуємо їм за таку реакцію і небайдужість. Вони навіть затримували порушників до приїзду поліції. Однак, спочатку це було точково і сміття оперативно прибирала районна адміністрація. А зараз це вже не окреме порушення – воно перетворюється на великий злочин і нищення природи», – каже радниця міського голови Львова Вікторія Довжик.

Реклама партнерів

Вже цієї п’ятниці, 23 липня, на розгляд виконавчого комітету ЛМР буде винесено проєкт рішення про те, щоб негайно привести до належного санітарного стану території заказника. Також у мерії працюють над збільшенням розміру штрафу до 170 тис грн і більше.

«Переконана, що нам вдасться затримати порушників і застосувати до них максимальні суми штрафів. Адже невеликі штрафи не зупиняють порушників, а законодавець дозволяє на території ландшафтного заказника, у природо-заповідному фонді, застосовувати значно вищі штрафи. Ми це питання дослідили. Процедура буде трохи складніша, бо необхідно буде робити аналіз забруднення ґрунтів, але ми це будемо робити. Тоді штраф може сягнути не лише 170 тис грн, а навіть мільйони. В такий спосіб маємо відівчити усіх нищити природу і викидати сміття на території природо-заповідної зони», – наголосила Вікторія Довжик.

Так, патрульна поліція організує екіпажі, які патрулюватимуть територію заказника «Торфовище Білогорща».

У мерії нагадують, що будівельне сміття мешканці можуть вивезти на території міста за адресою м. Львів, вул. Жовківська, 18 та вул. Князя Лева, 4а. Протягом останніх двох років там діють два пункти прийому великогабитного та будівельного сміття.

Довідково, Торфовище Білогорща – ландшафтний заказник місцевого значення в Україні. Розташований у Залізничному районі міста Львова. Створений, щоб зберегти унікальні торфово-болотні природні комплекси у верхів’ях Білогірського потоку з найглибшим у регіоні заляганням покладів торфу. Через територію заказника проходить Головний європейський вододіл.

Зазначимо, що торфовище «Білогорща» офіційно визнали ландшафтним заказником місцевого значення лише восени минулого року. Присвоєння охоронного статусу цій території ініціювали львів’яни, які ще у 2017 році писали відповідну петицію до Львівської міськради.

Як відомо, майже 92 га торфовища «Білогорща» розташовані на території Львова (Білогорща і Левандівка) та села Зимна Вода. Тут є унікальна флора і фауна, яка віднесена до Червоної книги України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.