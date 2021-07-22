У Львові запрацює кіношкола для дітей. Як записатися

До кінця вересня у Львові планують відкрити дитячу кіновідеошколу. На її створення виділили 450 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті освіти і науки Львівської облдержадміністрації.

На створення Львівської кіношколи на цей рік заклали 450 тисяч гривень у Програмі розвитку освіти Львівської області. За ці кошти закуплять потрібну техніку, зокрема: відеокамери, монтажний стіл, звуковий пульт, освітлення, комп’ютерні програми для обробки відео тощо.

Планують, що кіно школа почне працювати в середині вересня, а до цього часу встигнуть закупити більшість речей, які потрібно.

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«Гурток запрацює із середини вересня. До цього часу маємо закупити більшу частину необхідного обладнання. До кіношколи наберемо дві групи по 15 – 25 дітей, наступного року кількість дітей будемо збільшувати. Курс розрахований на три роки, а гурток вестиме режисер Богдан Кривень», – зазначив керівник «Львівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді» Святослав Опенько.

Школа працюватиме на базі Львівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді ( м. Львів, вул.І.Франка, 133). Функціонуватиме вона у форматі гуртка, де діти будуть вивчати основи суміжних до кіноіндустрії професій.

Передбачається, що школа матиме різні навчальні курси: операторський, сценарний, монтажу, кольорокорекції, звукорежисерський та інші.

Записатися в кіношколу та інші гуртки можна буде на днях відкритих дверей КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ», які попередньо пройдуть 12-15 вересня. Точна дата буде повідомлена на сайті центру.

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