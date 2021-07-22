У Дрогобичі підприємця оштрафували за звалище медичних відходів

Суд оштрафував на 20 тисяч гривень підприємця, який організував у Дрогобичі незаконне сміттєзвалище медичних відходів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що з кінця грудня минулого року у місті Дрогобич 58-річний підприємець без відповідної ліцензії зберігав медичні відходи, зокрема розхідний медичний матеріал, шприци, захисні щитки для обличчя, одноразові рукавиці, використані каністри з маркуванням «COVID», одноразові системи, тощо у несанкціонованому місці.

Зберігання відходів чоловік організував у нежитлових приміщеннях та на прилеглій земельній ділянці, що належать йому на праві приватної власності.

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Чоловіка звинувачували в порушенні правил, які встановлені для недопущення інфекційних захворювань та масових отруєнь (ч.1 ст.325 КК України).

Суд призначив засудженому покарання – понад 20 тис грн штрафу, а також зобов’язав його утилізувати відходи за власний рахунок.

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