ОСТАННІ НОВИНИ

У Дрогобичі підприємця оштрафували за звалище медичних відходів

Ольга Денисяка

|

Суд оштрафував на 20 тисяч гривень підприємця, який організував у Дрогобичі незаконне сміттєзвалище медичних відходів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що з кінця грудня минулого року у місті Дрогобич 58-річний підприємець без відповідної ліцензії зберігав медичні відходи, зокрема розхідний медичний матеріал, шприци, захисні щитки для обличчя, одноразові рукавиці, використані каністри з маркуванням «COVID», одноразові системи, тощо у несанкціонованому місці.

Зберігання відходів чоловік організував у нежитлових приміщеннях та на прилеглій земельній ділянці, що належать йому на праві приватної власності.

Реклама партнерів

Чоловіка звинувачували в порушенні правил, які встановлені для недопущення інфекційних захворювань та масових отруєнь (ч.1 ст.325 КК України).

Суд призначив засудженому покарання – понад 20 тис грн штрафу, а також зобов’язав його утилізувати відходи за власний рахунок.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?
Вероніка РОЙ
Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?

Вже цієї п’ятниці, 23 липня, у Токіо стартують тридцять другі літні Олімпійські ігри. Від України за нагороди на найголо...

Як це – бути створеним «для життя». В Avalon Yard стартує продаж нової черги 
Омелян ШЕВЧУК
Як це – бути створеним «для життя». В Avalon Yard стартує продаж нової черги 

У Avalon Yard стартує продаж нової черги квартир «Відчувати життя на повну легше, коли ти живеш у квартирі, спеціал...

Спорт не для всіх
Олексій КУЧЕРЕНКО
Спорт не для всіх

За багато років спостереження за політичним середовищем нашої країни вдалося зробити деякі сумні висновки, які стосуютьс...

Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів

Шантаж, залякування, погрози. Усі ці інструменти колекторів зі стягнення боргів залишаться в минулому. Від сьогодні, 14 ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів