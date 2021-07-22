Орест Тимчишин став головою Личаківської райадміністрації

Новим головою Личаківської районної адміністрації призначили Ореста Тимчишина. У четвер, 22 липня, його представили колективу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

З 2017 року Орест Тимчишин очолював Франківську районну адміністрацію. До призначення головою Франківської адміністрації був начальником відділу житлового господарства адміністрації, а також був заступником голови.

Оксана Пригода, яка виконувала обов’язки керівниці Личаківського району, повертається до роботи заступниці голови району.

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Натомість виконувачем обов’язків голови Франківської РА призначено Ігоря Савку.

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