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На Яворівському полігоні стартували міжнародні навчання

Наталя Дуляба

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На Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочались навчання за участі польських, литовських та американських військових. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

На Яворівському полігоні тривають багатонаціональні навчання «Три Мечі-2021». Тут до 30 липня тренуються українські, польські та литовські військовослужбовці. Вони відпрацьовують завдання з оборони території від спільного зовнішнього агресора.

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«Це є знаменний та величний день для трьох народів, для трьох держав. Він є підтвердженням міцної дружби, взаємної довіри та поваги, спільного прагнення протистояти агресивній політиці РФ. Уперше штаб багатонаціональної бригади керуватиме афілійованими підрозділами в навчально-бойових умовах. Це ще один крок до підвищення нашої взаємосумісності, до покращення рівня навченості та готовності до спільних дій. Адже «Три мечі» сильніші, коли діють разом», – зазначив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Євген Мойсюк.

Представник Генерального командування Збройних сил Республіки Польща Ян Слівка також звернувся до учасників навчань: «Я надзвичайно радий, що завдяки спільним зусиллям та внеску кожного офіцера та солдата ці навчання відбулися. Хочу зазначити, що попри складну пандемічну ситуацію у світі ми змогли підготуватись, спланувати та розпочати навчання під гаслом «Три нації – єдина мета». Саме ці навчання дадуть можливість потренуватись у повному складі штабу та афілійованим підрозділам. «Три мечі» утворять сприятливі умови розвитку та ефективного злагодження підрозділів країн-партнерів. Це допоможе зміцнити безпеку в Європі».

Водночас командир Литовсько-польсько-української бригади Дмитро Братішко зазначив: «Представники усіх кран-учасниць були залучені до процесу планування міжнародниого навчання і саме зараз ми маємо можливість побачити, як вони будуть реалізовані. Саме це навчання творить сприятливі умови розвитку та ефективного злагодження підрозділів країн партнерів з метою поліпшення якості та збільшення рівня бойових спроможностей ЛИТПОЛУКРБРИГ, аби бути готовим до забезпечення регіональної безпеки».

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Фото: Армія.Inform

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