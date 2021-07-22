На Яворівському полігоні стартували міжнародні навчання

На Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочались навчання за участі польських, литовських та американських військових. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

На Яворівському полігоні тривають багатонаціональні навчання «Три Мечі-2021». Тут до 30 липня тренуються українські, польські та литовські військовослужбовці. Вони відпрацьовують завдання з оборони території від спільного зовнішнього агресора.

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«Це є знаменний та величний день для трьох народів, для трьох держав. Він є підтвердженням міцної дружби, взаємної довіри та поваги, спільного прагнення протистояти агресивній політиці РФ. Уперше штаб багатонаціональної бригади керуватиме афілійованими підрозділами в навчально-бойових умовах. Це ще один крок до підвищення нашої взаємосумісності, до покращення рівня навченості та готовності до спільних дій. Адже «Три мечі» сильніші, коли діють разом», – зазначив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Євген Мойсюк.

Представник Генерального командування Збройних сил Республіки Польща Ян Слівка також звернувся до учасників навчань: «Я надзвичайно радий, що завдяки спільним зусиллям та внеску кожного офіцера та солдата ці навчання відбулися. Хочу зазначити, що попри складну пандемічну ситуацію у світі ми змогли підготуватись, спланувати та розпочати навчання під гаслом «Три нації – єдина мета». Саме ці навчання дадуть можливість потренуватись у повному складі штабу та афілійованим підрозділам. «Три мечі» утворять сприятливі умови розвитку та ефективного злагодження підрозділів країн-партнерів. Це допоможе зміцнити безпеку в Європі».

Водночас командир Литовсько-польсько-української бригади Дмитро Братішко зазначив: «Представники усіх кран-учасниць були залучені до процесу планування міжнародниого навчання і саме зараз ми маємо можливість побачити, як вони будуть реалізовані. Саме це навчання творить сприятливі умови розвитку та ефективного злагодження підрозділів країн партнерів з метою поліпшення якості та збільшення рівня бойових спроможностей ЛИТПОЛУКРБРИГ, аби бути готовим до забезпечення регіональної безпеки».

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Фото: Армія.Inform