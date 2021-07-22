Львовом пройшов автопробіг на підтримку боротьби з залежностями

Представники християнських реабілітаційних центрів, які допомагають подолати алко- та наркотичну залежності, влаштували всеукраїнський автомотопробіг «Шлях Незалежних». Його учасники об’їдуть майже два десятки міст, аби привернути увагу до проблеми наркоманії та алкоголізму, і в четвер, 22 липня, вони приїхали до Львова. Про це повідомляє Львівський портал.

Люди, що подолали наркозалежність, пастори та волонтери християнських реабілітаційних центрів здолають більше 3000 км Україною, щоб говорити про проблеми, які виникають під час боротьби з алкоголізмом та наркоманією.

Автомотопробіг «Шлях Незалежних» стартував із Маріуполя, а завершиться 25 липня у столиці. Сьогодні, 22 липня, учасники прибули до Львова. Вони закликають посилити боротьбу з наркоторгівлею та збільшити кримінальну відповідальність за організацію і ведення такого «бізнесу».

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Як розповідають ініціатори акції, назву для свого автомотопробігу обрали неспроста, адже цьогоріч Україна святкує свою 30-ту річницю Незалежності. Втім у державі дотепер є чимало залежних людей, які потребують допомоги. Однак християнські реабілітаційні центри, які беруть опіку над ними, нерідко зустрічаються із втручанням у свою діяльність державних структур, зокрема силових.

«На жаль, у нашій незалежній Україні є ще багато залежних людей, які сьогодні потребують допомоги. На щастя, для цього у нас є християнські реабілітаційні центри, але держава замість того, щоб їх підтримувати, навпаки тисне на них. Тому ми хочемо знайти спільну мову і далі робити свою справу – допомагати міняти життя людей із залежностями», – відзначив пастор, голова ГО «Фонд захисту сім’ї» Олександр Савченко.

«Ми вирішили зібратись і проїхати 3000 км Україною, щоб говорити про ту всесвітню війну, яка не зупиняється ні на секунду, – про наркоманію. Сьогодні в нашій державі наркоторговці вб’ють кілька сотень людей, і про це практично ніхто не говорить. За часи незалежної України десятки тисяч людей «вирвались» із наркотиків та алкоголю саме у християнських реабілітаційних центрах, у християнських соціальних проєктах, про що теж мало хто говорить. Тому акцією «Шлях Незалежних» ми розказуємо ці неймовірні історії. І якщо так вже сталось, що наркотики потрапили у ваше життя, то ми хочемо показати, що звільнитись від них реально, що можна повернути собі звичне життя », – додав єпископ протестантської Церкви Божої України, засновник і керівник найбільшого на пострадянському просторі дитячого реабілітаційного центру «Республіка Пілігрим» і мережі реабілітаційних центрів для дорослих Геннадій Мохненко.

Колона автомотопробігу проїхала вулицями Львова, а в центрі біля пам’ятника Шевченку встановили намет, де всім охочим роздають спеціалізовану літературу.

У Львові теж є християнські реабілітаційні центри. Лише мережа ГО «Незалежність-Львів» налічує більше десятка таких закладів, зараз тут допомогу отримують близько трьох сотень людей.

«У Львові наша організація працює вже шість років. Кожного дня ми годуємо до пів сотні людей. Зазвичай це є безпритульні, які мають алкогольну чи наркотичну залежності. Ці люди ведуть асоціальний спосіб життя, з’являють на вулиці переважно вночі. Тому вдень цієї проблеми у місті практично не бачиш, але вона є. Ми годуємо таких людей, спілкуємося з ними, запрошуємо у наші Доми милосердя, а там вже переодягаємо, миємо, ведемо в лікарню чи надаємо якусь іншу допомогу, а також молимося разом. Але ми не можемо втримати таку людину, все залежить від неї самої – сьогодні вона хоче нашої допомоги, а завтра може розвернутись і піти», – підкреслив голова правління ГО «Незалежність-Львів» Антон Тітов.

Додамо, що зі Львова автомотопробіг «Шлях Незалежних» вирушить до Луцька, звідти – до Рівного, Новоград-Волинського та Житомира. Фінальна зупинка відбудеться у Києві. Там пройде конференція учасників, а також однойменна акція біля Офісу президента.

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Фото: Пресклуб Львів, ЛМР