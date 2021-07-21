Українець захопив корабель в Індійському океані і вимагав пів мільйона доларів

Вперше в історії в Україні судитимуть за піратство. Житель Миколаївської області захопив судно в Індійському океані і вимагав пів мільйона доларів викупу за його звільнення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Встановлено, що мешканець Миколаївщини влаштувався у міжнародну компанію, яка займається охороною комерційних суден від піратів. Втім замість того, щоб охороняти човен, чоловік сам захопив його.

Погрожуючи зброєю капітану корабля, зловмисник заявив команді, що вимагає зміни курсу судна та 500 тисяч доларів грошової винагороди. Перемовини із менеджерами компанії судновласника тривали чотири дні.

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Представникам судноплавної компанії вдалося вмовили пірата здати зброю та розблокувати човен за 6 тисяч доларів.

Але коли зловмисник повернувся на морську базу охоронної компанії, він захопив її арсенал і почав нові перемовини. Цього разу вимагав уже 100 тисяч доларів, у противному випадку погрожував викинути всю зброю за борт.

Компанія відмовилася виплачувати викуп. Зловмисник встиг викинути частину зброї, а потім його зупинили силою. Оскільки події відбувалися у відкритому морі, то його неможливо було притягнути до відповідальності – на нейтральні води не поширюється юрисдикція жодної держави.

Пірата вдалося затримати уже в Україні. В ході спецоперації силовиків зловмисника викрили у Миколаєві. З часу приїзду на Батьківщину він декілька разів міняв паспорти і місця проживання.

Наразі затриманому оголошено підозру за ч. 1 ст. 446 ККУ, тобто у піратстві. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

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