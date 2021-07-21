У Львові затримали чоловіка, що викрав з авто сумку із документами та грошима

У Львові 41-річний чоловік, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, розбив вікно та викрав сумку з документами і грошима з салону автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Крадіжка документів та грошей з припаркованого автомобіля відбулася на вулиці Драгана.

Як встановили правоохоронці, 20 липня, між 16 та 18 год, невідомий чоловік, розбивши бокове скло автомобіля, викрав з салону сумку, в якій були документи та грошові кошти.

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Протягом двох годин оперативники кримінальної поліції встановили особу зловмисника – неодноразово судимого 41-річного місцевого мешканця.

Зловмисника затримано. Відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

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