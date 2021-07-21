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У Львові на хабарі впіймали прокурора

Андрій Котенський

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На одержанні неправомірної вигоди викрито та затримано прокурора відділу Львівської обласної прокуратури. Представник обвинувачення вимагав дві тис доларів США за залагодження процесу провадження. Про це Львівському порталу повідолмили у Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, прокурор, будучи процесуальним керівником у кримінальному провадженні за фактами зловживання владою, службового підроблення та зловживання впливом, одержав від особи дві тисячі доларів США неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Водночас у Держбюро розслідувань уточнили, що у червні-липні 2021 року прокурор запропонував працівнику поліції допомогти уникнути кримінальної відповідальності. Поліцейський був фігурантом у справі за фактом підробки адмінпротоколу, яку розслідували слідчі Теруправління ДБР Львова, а прокурор виступав процесуальним керівником.

Якщо у суді доведуть вину хабарника то йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, з конфіскацією майна.

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